Разведка США отвергла версию о создании коронавируса как биологического оружия

Разведка США: SARS-CoV-2 не был создан как биологическое оружие или модифицирован

Разведывательное сообщество США отвергло версию о том, что коронавирус был создан как биологическое оружие. Соответствующий доклад опубликован на сайте аппарата директора Национальной разведки США.

Кроме того, большинство разведывательных агентств допускают, что SARS-CoV-2 не был генетически модифицирован. При этом два агентства сочли имеющиеся доказательства не достаточными для того, чтобы подтвердить какую-либо версию. В то же время аналитики сообщества назвали правдоподобными обе ведущие теории о происхождении вируса: естественном и лабораторном. Второго варианта придерживается одна из спецслужб США, однако какая именно — не упоминается.

Мы считаем, что вирус не был разработан как биологическое оружие Разведывательное сообщество США

Разведсообщество пришло к выводу, что SARS-CoV-2 впервые инфицировал человека не позднее ноября 2019 года в Ухане. При этом китайские власти вряд ли знали о существовании вируса до тех пор, пока его не выделили исследователи Уханьского института вирусологии.

Загадки происхождения

Расследование американских спецслужб было завершено еще в августе. Тогда разведсообщество разделилось на два лагеря. Первые посчитали, что вирус является зоонозным, то есть перешедшим от нечеловекоподобных животных к людям. По второй версии, коронавирус имеет лабораторное происхождение, пандемия же началась после того, как инфекция «вырвалась» за пределы лаборатории в китайском Ухане.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила доклад по итогам поездки в Ухань с целью выяснить происхождение коронавируса еще в марте. Тогда утверждалось, что, вероятнее всего, причиной пандемии стала не утечка из лаборатории. Однако в октябре генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что организация отказывается окончательно исключить версию о лабораторной утечке.

При этом в сентябре стало известно, что США спонсировали изучение коронавирусов еще до начала пандемии и выделили более трех миллионов долларов, в том числе институту вирусологии в Ухане. В 2014-2019 годах от Национальных институтов здоровья выдавался грант на выяснение возможности передачи вируса от летучих мышей человеку.

Профессиональный взгляд

Не могут прийти к единому мнению о происхождении коронавируса и в профессиональном сообществе. Так, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Петр Чумаков заявил, что коронавирус имеет лабораторное происхождение. По его мнению, на это указывает его структура и особенности эволюции, которые проходят не по правилам и имеют мало общего с подобными ему родственными вирусами.

Позже иммунолог Николай Крючков отметил, что стопроцентных доказательств искусственного происхождения коронавируса на данный момент нет, однако однозначно подтвердить обратную теорию тоже пока невозможно.

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), вирусолог Анча Баранова подробно описала версию об искусственном происхождении коронавируса. Она объяснила, что вирус можно «проэволюционировать» в пробирке для получения его различных мутаций. Из-за этого некоторые эксперты считают, что подобные эксперименты могли привести к возникновению SARS-CoV-2.

При этом глава центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов сказал, что коронавирус SARS-CoV-2 имеет природное происхождение. Это доказывает существование близкородственного ему коронавируса, который был обнаружен недавно. Несмотря на это, первые заражения людей могли произойти из-за нарушения мер безопасности во время его лабораторного изучения.