Иммунолог объяснил теорию об искусственном происхождении коронавируса

Стопроцентных доказательств искусственного происхождения коронавируса на данный момент нет, однако однозначно подтвердить обратную теорию тоже пока невозможно, заявил иммунолог Николай Крючков. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что промежуточный хозяин вируса между летучей мышью и человеком так и не был найден, что порождает ряд вопросов.

Ранее член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Петр Чумаков высказал мнение, что коронавирус имеет искусственное происхождение. По его словам, на лабораторное происхождение COVID-19 указывает создавшаяся структура и особенности его эволюции — он имеет мало общего с другими родственными вирусами и развивается, нарушая все правила. Профессор заявил, что при этом рано обвинять Китай в распространении инфекции, потому что эксперименты над коронавирусами проводились в США. «Почему-то утечка произошла именно в Ухане. Значит, кому-то это было выгодно. Конечно, это мог быть просто человеческий фактор, а может, и биологическая диверсия», — заявил Чумаков.

Вопросы без ответа

Крючков считает, что структура вируса не является доказательством его искусственного происхождения — существуют теории, говорящие о том, что она могла сформироваться и в естественной среде. Тем не менее, по его мнению, вопросы остаются. В частности, иммунолог указывает на отсутствие промежуточного хозяина, который передал коронавирус человеку от летучей мыши.

«Так что лабораторная история вполне возможна, просто доказательств нет, — заметил медик. — Что касается эволюции вируса, то здесь я не вижу ничего феноменального. (...) Касаемо способности COVID-19 уходить от действия специфического иммунитета, тут тоже нечему удивляться — микроорганизмы всегда стараются адаптироваться. То же и с патогенностью, какие-то скачки возможны».

Иммунолог считает, что на данный момент, с учетом имеющихся лабораторных данных, невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть ни одну из теорий: вирус одинаково мог как быть создан искусственно, так и развиться в естественной среде.

«Да, определенные подозрения есть, в том числе и у меня. Как уже говорил, главный аргумент в пользу теории об искусственном происхождении — отсутствие промежуточного звена. Вроде нашли какого-то родственника летучей мыши, но он не настолько близок, чтобы это можно было считать достойным объяснением, — заключил Крючков. — В любом случае, есть специалисты, причем специалисты не аффилированные, — выдвигающие аргументы в пользу разных версий».

Ранее о природном происхождении коронавируса заявил глава центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов. По его мнению, несмотря на то, что COVID-19 имеет естественное происхождение, первые заражения людей могли произойти из-за нарушения мер безопасности во время его лабораторного изучения. Специалист подчеркнул, что происхождение вируса доказывается существованием недавно обнаруженного близкородственного коронавируса.