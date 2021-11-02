Врач назвал запрещенные для лечения коронавируса дома препараты

Врач-терапевт, заведующий отделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников назвал препараты, которые запрещено применять для лечения коронавируса дома. Об этом он написал в своем Facebook.

Так, при лечении болезни дома нельзя применять антибиотики. «На коронавирус антибиотики не действуют и никакой пользы, кроме вреда, принести не могут», — пояснил он. Также при амбулаторном лечении не стоит употреблять антикоагулянты, антиагреганты и противовирусные препараты. В последней группе пока нет лекарств, пригодных для лечения на амбулаторном этапе, а ремдесивир доступен лишь в стационаре.

Кортикостероиды помогают при COVID-19, но при этом у них большое количество опасных побочных эффектов, вред от которых часто перевешивает пользу, предостерег врач. Их могут назначить, когда госпитализация тяжелого больного с прогрессирующей дыхательной недостаточностью невозможна. «В таких ситуациях назначение кортикостероидов может спасти больного. Но может и не спасти — нужно предупреждать больных и их родственников, что можно отправиться на кладбище, минуя больницу», — отметил он.

Кроме того, нет никаких данных о лечебном эффекте витаминов С, D, B, К, E, цинка и других минеральных и натуральных веществ. «Симптоматическое лечение — собственно, это практически все, что возможно при легком амбулаторном ковиде», — констатировал Мельников.

Главный внештатный инфекционист Минздрава, профессор Владимир Чуланов также раскритиковал лечение коронавируса антибиотиками. Эксперт объяснил, что назначение подобных препаратов оправданно только, если пневмония обусловлена бактериальной инфекцией.