Инфекционист раскритиковал лечение коронавируса антибиотиками

Главный внештатный инфекционист Минздрава, профессор Владимир Чуланов раскритиковал лечение коронавируса антибиотиками. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

По его словам, зачастую слово «пневмония» заставляет докторов на амбулаторном этапе лечения выписывать больным COVID-19 антибиотики, что не имеет никакого смысла. Эксперт объяснил, что назначение подобных препаратов оправданно только, если пневмония обусловлена бактериальной инфекцией. Такое чаще бывает на госпитальном этапе, в отделениях интенсивной терапии, когда пациент лежит на искусственной вентиляции легких. «Но "вирусная пневмония", или "пневмонит", — это не повод назначать антибиотики», — резюмировал он.

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Чуланов также объяснил, что чрезмерное использование антибиотиков приводит к появлению все большего числа антибиотикорезистентных штаммов. Вируса. В результате появления новых резистентных штаммов лечить заболевание будет все сложнее, добавил инфекционист.

Ранее Чуланов рассказал, что в России ввели больше 290 тысяч коек для больных COVID-19. По его словам, это рекордное значение по сравнению с предыдущим пиком заболеваемости, когда было задействовано максимум 270 тысяч коек. Медик отметил, что резерв свободного коечного фонда снизился, поскольку «сейчас госпитализировано гораздо больше, чем раньше». При этом Чуланов обратил внимание, что в ряде регионов есть примеры, когда в отдельных районах охват вакцинацией оказался настолько высок, что число госпитализаций в реанимации с тяжелыми осложнениями «снизилось в разы».