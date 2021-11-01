Российские ученые научились выявлять поражение легких у пациентов за 15 секунд

Якутские ученые научились диагностировать за 15 секунд поражение легких при COVID-19

Якутские ученые с помощью искусственного интеллекта научились выявлять поражение легких у пациентов с COVID-19, на диагностику с использованием компьютерной томографии уходит 15 секунд, сообщает «Алтайская правда».

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Российские специалисты Sciberia представили методику, которая почти с 99-процентной точностью определяет степень поражения коронавирусом легких. Технология позволит снизить нагрузку на специалиста, нивелируя человеческую усталость: сейчас на расшифровку каждого КТ-исследования у врача уходит не менее 30-40 минут.

Разработка уже применяется в четырех больницах Якутии. Эксперты надеются, что методика поможет спасти сотни жизней в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Ранее ученые из Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) нашли способ получения лютеиновой пасты для улучшения зрения из надземной части растительного криосырья Якутии. По их словам, лютеин помогает улучшить остроту зрения и способность различать детали. При недостатке лютеина ухудшается четкость видимой картинки, дегенерирует сетчатка, мутнеет хрусталик — вплоть до наступления частичной слепоты.