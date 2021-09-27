В МГУ оценили шансы клонировать динозавров после проекта по созданию мамонтов

Магистранты МГУ: динозавров нельзя клонировать, так как их экосистема не сохранилась

Экосистема динозавров, исчезнувших миллионы лет назад, не сохранилась, именно поэтому их нельзя клонировать. Так шансы ученых в разговоре с «Лентой.ру» оценили магистранты биологического факультета МГУ направления «Геномика и здоровье человека» Мария Базаревич и Анастасия Павлова на фоне проекта американских генетиков по созданию мамонтов для Якутии.

Они рассказали, что в отношении потомков вымерших пресмыкающихся — птиц — предпринимались попытки по редактированию генома с целью вернуть признаки их далеких предков.

«В частности, с помощью сравнительной геномики и геномного редактирования ученые пытались получить цыплят с чертами динозавров Maniraptora. Проект называется Chickenosaurus, полученному эмбриону не дали появиться на свет, но он и не мог выжить, поскольку давно нет экосистемы, в которой существовали динозавры», — отметили магистранты.

Также Базаревич и Павлова прокомментировали намерение якутских экологов заселить тундру мамонтами, которых собрались клонировать американские ученые. «Авторы проекта хотят не просто выпустить мамонтов на северо-востоке Сибири, а сделать их ключевым звеном экосистемы. По их мнению, это позволит замедлить глобальное потепление. В отличие от современной арктической тундры, во времена мамонтов существовала травянистая экосистема. Она способствует лучшему сохранению мерзлоты. Другой вопрос, сколько мамонтов нам понадобится, учитывая размеры Сибири? При этом главная задача на сегодняшний день — получить хотя бы одного гибрида», — отметили они.

При этом собеседницы «Ленты.ру» назвали идею якутов очень интересной. «Правда, сразу создать целую популяцию нового гибрида будет сложно. Предположим, что первых клонов выпустят в природу. У них не будет генетического разнообразия, это будут потомки одной и той же клеточной линии. Это будет означать инбридинг (близкородственное скрещивание). В свою очередь, это приведет к проблемам со здоровьем и адаптацией у потомков данных особей», — объяснили магистранты.

Ранее в сентябре ученые Университетов Барселоны и Сарагосы в Испании выяснили, что масштабные вулканические извержения не оказали влияния на массовое исчезновение животных, включая динозавров, в конце мелового периода. Результаты исследования являются очередным доказательством в пользу падения астероида как причины вымирания древних видов.

