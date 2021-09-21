Доказано вымирание динозавров от падения астероида

Ученые Университетов Барселоны и Сарагосы в Испании выяснили, что масштабные вулканические извержения не оказали влияния на массовое исчезновение животных, включая динозавров, в конце мелового периода. Результаты исследования, опубликованного в журнале Geology, являются очередным доказательством в пользу падения астероида как причины вымирания древних видов.

Исследователи проанализировали отложения, богатые микрофоссилиями (микроскопическими ископаемыми), возраст которых варьируется от 66,4 до 65,4 миллиона лет. Палеогеновый период сменил меловой 66 миллионов лет назад. Эта граница совпадает с одним из пяти крупнейших вымираний на Земле. Тогда же происходили глобальные изменения климата.

Ученые проверили, совпадают ли климатические сдвиги с массивным вулканизмом на плато Декан в Индии и смещениями орбиты Земли. Для этого они провели изотопный анализ углерода-13 в отложениях скал Сумайи, где находится множество останков фораминифер, вымерших 66 миллионов лет назад. Эти отложения также характерны чередованием пород, богатых глиной или карбонатом. Такая ритмичность связана с циклическими изменениями ориентации и наклона оси Земли.

Оказалось, что вымирание фораминифер совпадает с климатическими нарушениями и накоплением ударных стеклянных сфер из-за падения астероида. Ученые также выявили три эпизода изменения климата, два из которых связаны со смещением оси Земли, а один — с трапповым вулканизмом. Ни одно из этих событий не вызвало позднемеловое массовое вымирание видов.