Обнаружены следы смертоносного мегацунами

Ученые Университета Луизианы в США обнаружили следы гигантского разрушительного цунами, возникшего в результате падения астероида, ставшего причиной окончательного вымирания динозавров. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Earth & Planetary Science Letters. Кратко об исследовании рассказывает издание Science Alert.

Исследователи проанализировали сейсмические изображения центральной части штата Луизианы и выявили на глубине 1500 метров отпечатки мегаряби, оставшейся после гигантской волны, которые образуют прямую линию к кратеру Чиксулуб на полуострове Юкатан. Длина волны ряби достигает 600 метров, а средняя высота — 16 метров. Это делает окаменелую рябь самой большой из тех, что были задокументированы учеными.

Моделирование показало, что волны, вызвавшую рябь, могли достигать в высоту 1500 метров, а спровоцировавшее их землетрясение должно было быть силой более 11 баллов по шкале Рихтера. Последствия должны были быть катастрофическими как для морских организмов, которых вымывало на сушу, так и для сухопутных, которых смыло волной. Смертоносное мегацунами продолжалось несколько дней, многократно отражаясь от берегов Мексиканского залива и постепенно уменьшая свою амплитуду.

Тем не менее основной причиной вымирания динозавров и других видов стали масштабные климатические изменения, вызванные падением астероида. Согласно недавним исследованиям, роковую роль сыграло и то, что динозавры уже переживали некоторый упадок, что сделало их более уязвимыми к катаклизму.