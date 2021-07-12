Найдены следы колоссальных катаклизмов в древности

Ученые Юго-Западного исследовательского института в Боулдере (США) выяснили, что бомбардировка древней Земли крупными астероидами, подобных тому, что привел к вымиранию динозавров, могла быть в десять раз интенсивнее, чем предполагалось ранее. При этом некоторые космические тела могли достигать колоссальных размеров. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи разработали новую модель ударного потока и сравнили ее со статистическим анализом данных о сферулах, найденных в древних породах. Сферулы — это округлые стеклянные частицы, образовавшиеся при высоких температурах при ударе из расплавившихся частиц. Оказалось, что число столкновений могло быть в десять раз выше, чем считалось ранее, в период между 3,5 и 2,5 миллиардами лет назад. В среднем каждые 15 миллионов лет Земля подвергалась удару астероида размером с Чиксулуб.

Специалисты также обнаружили, что в период интенсивных воздействий уровни кислорода должны резко колебаться. Поскольку кислород важен для развития жизни на Земле, ученые планируют изучить возможную связь между катаклизмами и эволюцией. В целом, бомбардировка оказала значительное влияние на химию приповерхностного слоя Земли и ее способность поддерживать существование живых организмов.