Мифам о лох-несском чудовище нашли объяснение

Группа международных ученых пришла к выводу, что лох-несское чудовище не могло быть гигантской рептилией. Выводы исследователей из новозеландского университета Отаго об известном мифе опубликовало издание Daily Express.

Профессор Нил Геммелл и члены его команды исследовали образцы ДНК, извлеченные из озера. Ученые отметили, что проделанная работа позволяет предположить, что Несси, если она и существовала, точно не была плезиозавром или любым другим крупным динозавром. Всего были исследованы останки примерно трех тысяч живых существ, населявших Лох-Несс в разное время.

«Вместе с тем в озере обнаружено значительное число цепочек ДНК угрей. Представителей этого вида в Лох-Нессе очень много. И хотя мне как генетику сложно поверить в угря длиной в четыре метра, я готов признать, что это все-таки правдоподобное объяснение», — сказал Геммелл.

Ученый также добавил, что около 20 процентов собранной базы ДНК остались «неопознанными». Но, по словам Геммелла, это не позволяет говорить о том, что в озере когда-либо водилась гигантская рептилия.

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