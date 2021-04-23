Огромный скелет загадочного существа обнаружили на пляже

Шотландка обнаружила скелет загадочного существа, гуляя с собакой. Об этом сообщает Daily Star.

Жительница острова Саут-Уист на севере Шотландии и ее золотистый ретривер по кличе Бонни обнаружили огромный скелет во время прогулки по пляжу. Сообщение о находке опубликовала в Twitter сестра женщины Полли Бернс (Polly Burns)

«Моя сестра только что переехала на Саут-Уист и нашла этот скелет. Кто-нибудь может его опознать?», — написала Поли.

Твит быстро набрал больше 17 тысяч лайков. Женщину тут же засыпали множеством предположений касательно найденных костей. Многие посчитали, что сестра Полли Ханна обнаружила останки родственника лох-несского чудовища, динозавра или даже легендарного кракена. Более приземленные пользователи соцсети написали, что на фотографиях, скорее всего, скелет кита.

После взлета популярности твита Полли сообщила, что она океанолог по образованию, и сразу предположила, что ее сестра нашла останки кита. Однако женщину поразило количество людей, откликнувшихся на ее сообщение.

Позже местные жители подтвердили, что в марте 2020 года на этот пляж действительно выбросился кашалот.

Ранее сообщалось, что жительница валлийского города Суонси нашла на пляже разлагающуюся тушу загадочного морского существа. Предположительно им оказался тюлень.