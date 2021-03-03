На берегу моря нашли 7-метровую тушу загадочного существа

На берегу британского Уэльса нашли останки животного длиной не менее семи метров. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

У загадочного существа отсутствует голова, поэтому его размеры могли быть даже больше. По оценке специалистов, вес останков составляет около четырех тонн. Идентификацию затрудняет крайняя степень разложения.

По словам Мэтью Уэстфилда (Matthew Westfield) из британской программы изучения китообразных, выбросившихся на берег, животное умерло в море и оказалось на суше во время прилива.

Женщина, которая первой заметила останки, предположила, что они принадлежали гигантской акуле. Специалисты первоначально считали, что имеют дело с разлагающейся тушей кита, однако костная структура и запах оказались характерны для рыб, а не морских млекопитающих. Теперь они также склоняются к мнению, что найдены останки гигантской акулы. Окончательные выводы будут сделаны после анализа тканей.

Гигантская или исполинская акула (Cetorhinus maximus) — второй по величине вид акул, уступающий по размерам только китовым акулам. Известны экземпляры длиной до девяти метров. Питаются планктоном и не представляют опасности для человека.

Ранее сообщалось, что любитель рыб столкнулся с гигантской рыбой у берегов Шотландии. Он увидел двух исполинских акул, длина которых составила по пять с половиной метров.