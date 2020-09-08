Гигантская пятиметровая акула вплотную подплыла к любителю рыб и попала на видео

Любитель рыб столкнулся с гигантской акулой у берегов Шотландии. На видео с рыбой обратил внимание сайт LADbible.

В конце августа 48-летний Райан Лит (Ryan Leith) плавал на лодке возле побережья Шетландских островов с камерой GoPro, однако не встретил ни одной рыбы. Когда шотландец уже был готов отправиться домой, он наткнулся на двух исполинских акул длиной пять с половиной метров каждая. Рыбы ели планктон.

Лит бросил якорь, одна из рыб заинтересовалась лодкой и подплыла к ней вплотную. Шотландец сделал несколько фотографий, залез в воду и начал снимать ее на видео.

«Было здорово находится в воде рядом со столь огромным и могучим животным. Планктон, которым питалась акула, ухудшал видимость, поэтому я смог разглядеть ее только за несколько метров», — признался Лит.

Шотландец отметил, что был очень рад увидеть гигантскую акулу, так как в середине прошлого века этих рыб у побережья Шетландских островов почти полностью истребили норвежские рыбаки. «К счастью, теперь это охраняемый вид, поэтому его численность растет», — подчеркнул Лит.

Гигантская или исполинская акула (Cetorhinus maximus) — второй по величине вид акул, уступающий по размерам только китовым акулам. Известны экземпляры длиной до девяти метров. Питаются планктоном и не представляют опасности для человека.