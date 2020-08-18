Самая большая акула в мире приплыла поиграть с купающимися и попала на видео

Китовая акула подплыла к купающимся возле лодки людям в Индонезии и поиграла с ними. На видео с самой большой рыбой в мире обратило внимание издание Maritime Herald.

Находившиеся в лодке записали ролик, на котором видно, как большая китовая акула появилась из воды и подплыла к купающемуся мужчине.

«Это был несравненный опыт. Сначала я подумал, что животное нападет на меня без всякого сострадания, но оно вело себя как очень нежное и дружелюбное создание», — сказал герой видео.

Чтобы привлечь акулу, молодые люди бросали ей рыбу с борта лодки. Видео стало вирусным в соцсетях и привлекло внимание тысяч пользователей.

Китовые акулы — крупнейший вид рыб в мире. Они вырастают до 12 метров в длину, однако не представляют опасности для людей и питаются планктоном.

Ранее сообщалось, что китовая акула подплыла к общественному пляжу в израильском городе Эйлат и посеяла панику среди отдыхающих. Акулий плавник двигался над поверхностью воды совсем рядом с пловцами.