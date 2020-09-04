Люди спасли акулу длиной с самосвал

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В индонезийской провинции Горонтало, находящейся на острове Сулавеси, люди спасли китовую акулу, длина которой была сопоставима с самосвалом. Кадры, снятые очевидцем, опубликовал сайт Newsflare.

Семиметровую рыбу, которая запуталась в поставленных у берега сетях, обнаружил рыбак. На помощь огромной акуле пришли окрестные жители. Они совместными усилиями освободили ее от пут и помогли уплыть.

Китовые акулы — крупнейший вид акул, которые весят около 20 тонн и достигают длины в 12 метров или более. Они питаются планктоном и не опасны для людей. По данным WWF, эти животные находятся под угрозой исчезновения из-за спроса на мясо, плавники и жир. На этих акул продолжают охотиться в некоторых частях Азии, в частности на Филиппинах.

Ранее сообщалось, что китовая акула подплыла к купающимся возле лодки людям в Индонезии и поиграла с ними. Чтобы привлечь акулу, молодые люди бросали ей рыбу с борта лодки.