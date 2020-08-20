Мужчина покатался верхом на самой большой акуле в мире и попал на видео

Житель города Янбу в Саудовской Аравии прокатился на спине самой больошй акулы в мире. На видео произошедшего обратило внимание издание Unilad.

На записи видно, как мужчина по имени Заки Аль-Сабахи (Zaki Al-Sabahy) стоит на краю лодки, вокруг которой плавает несколько китовых акул. Мужчина выглядит так, как будто выбирает, какую из них сделать своей целью. Сначала он выбрал акулу, которая плавала справа от лодки, но в итоге передумал и направился к другой, которая находилась слева.

Когда акула приблизилась к лодке, Аль-Сабахи прыгнул ей прямо на спину, наклонился вперед и схватил за спинной плавник, чтобы сохранить равновесие. Акула не отреагировала на действия человека, но остановилась.

Вместе с Аль-Сабахи на лодке находились Бадер Аль-Кабиди (Bader Al-Kabidi) и Яссер Аль-Рифаи (Yasser Al-Rifai). Видео снял один из этих мужчин. За кадром слышно, как Аль-Кабиди и Аль-Рифаи подбадривают Аль-Сабахи, когда он оказался верхом на рыбе. «Осторожно, она может проглотить тебя», — добавил один из них.

Видео активно распространилось в соцсетях Саудовской Аравии. Некоторые пользователи осудили действия мужчин. «Слава богу, мы знаем их имена. Надеюсь, их арестуют и привлекут к ответственности за их безрассудное поведение», — написал один из пользователей. «Полностью согласен. Они должны понести ответственность. Один идиот стоит на спине черепахи, когда откладывает яйца, на следующий день этот парень катается на китовой акуле, которая мирно проплывает мимо, и пугает ее. Они разрушают природу», — отметил другой пользователь. Власти Саудовской Аравии никак не прокомментировали произошедшее.

Китовые акулы — крупнейший вид акул, которые весят около 20 тонн и достигают длины в 12 метров или более. Они питаются планктоном и не опасны для людей. По данным WWF, эти животные находятся под угрозой исчезновения из-за спроса на мясо, плавники и жир. На этих акул продолжают охотиться в некоторых частях Азии, в частности, на Филиппинах.

Ранее сообщалось, что китовая акула подплыла к купающимся возле лодки людям в Индонезии и поиграла с ними. Чтобы привлечь акулу, молодые люди бросали ей рыбу с борта лодки.