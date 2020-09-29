Мужчина прыгнул с лодки на гигантскую акулу и напугал тысячи людей

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В американском городе Энсинитас, штат Калифорния, мужчина снял на видео, как его друг нырнул в океан к гигантской акуле. Ролик появился на видеоплатформе TikTok в аккаунте @rydersonthestorm.

Приятели решили, что к лодке подплыла относительно безобидная гигантская акула, и захотели с ней поплавать. На кадрах видно, как молодой человек прыгает с борта к хищнику серого окраса, выныривает и тут же плывет обратно. Взглянув на рыбу под водой, он осознал, что перед ним могла оказаться, к примеру, акула-людоед.

«Это была плохая идея», — заявил ныряльщик, подплывая к лодке. За кадром слышно, как друзья советует ему поскорее подниматься на борт. «Ой! Я прикоснулся к ней. Вот *** (черт)», — вскричал пловец. «Чувак, это не гигантская акула», — подшучивал над ним друг, снимая происходящее на камеру.

Ролик, опубликованный 26 сентября, всего за несколько дней собрал более 800 тысяч просмотров. Комментаторы признались, что видео напугало их. «Честно говоря, это самое страшнее видео из тех, что я видел», «Кто вообще будет при виде акульего плавника прыгать в воду?», «Даже акула думает: "Этот чувак не шутит?"» — писали пользователи соцсети.

Гигантская акула, или исполинская акула — второй по величине вид рыб после китовой акулы. Самцы вырастают до 9 метров в длину, а самки — до 9,8 метра. Максимальный зарегистрированный вес гигантской акулы составляет 4 тонны. Представители этого вида не опасны для человека.