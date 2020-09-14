Одна из самых больших акул в мире подплыла к дайверу и попала на видео

Китовая акула подплыла к участникам подводной экскурсии на Мальдивах. На видео с акулой обратило внимание издание Stuff.

Ризкхан Мохамед (Rizkhan Mohamed) снял на видео, как китовая акула подплывает к группе туристов во время подводной экскурсии.

Китовые акулы известны как самые большие акулы в мире. Они часто встречаются в этом регионе и безобидны для людей. Иногда они позволяют пловцам зацепиться за них и прокатиться.

Ранее сообщалось, что любитель рыб столкнулся с гигантской акулой у берегов Шотландии. Мужчина сделал несколько фотографий, залез в воду и начал снимать ее на видео.