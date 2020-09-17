Акула вцепилась в доску серфера и сломала зуб

Акула укусила доску занимавшейся серфингом жительницы австралийского населенного пункта Кабарита-Бич, штат Новый Южный Уэльс, и сломала зуб. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В среду, 16 сентября, Линда Марчант Синклер (Linda Marchant Sinclair) занималась серфингом, когда к ней подплыла акула. Хищная рыба вцепилась в доску австралийки.

Синклер не пострадала в результате встречи с хищной рыбой. Она опубликовала в Facebook фотографии зуба акулы, который остался торчать из доски, и предупредила других серферов об опасности. «Не занимайтесь серфингом в Кабарита-Бич… Большая акула напала на доску», — написала она.

Этот пляж находится в 21,6 километра от пригорода Голд-Кост Кулангатта, где во вторник, 8 сентября, в результате нападения акулы погиб 46-летний агент по недвижимости Ник Слейтер (Nick Slater). Вместе со Слейтером в этот момент в воде находилось по меньшей мере 40 серферов. Мужчина скончался на пляже от полученных травм.

Ранее сообщалось, что в пригороде австралийского Вуллонгонга, штат Новый Южный Уэльс, огромная акула-людоед увязалась за лодкой рыбака и попала на видео. Появление акулы вызвало у австралийца не страх, а восторг.