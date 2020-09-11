Четырехметровая акула-людоед подплыла к отдыхающим на пляже и попала на видео

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Большая белая акула, также известная как акула-людоед, подплыла к пляжу на полуострове Кейп-Код в американском штате Массачусетс. На видео с хищной рыбой обратило внимание издание The Mirror.

Тамзен МакКензи (Tamzen McKenzie) отдыхала с друзьями на пляже и услышала лай собак и крики детей. В этот момент в море уплывала группа каякеров и рыбаков, и кто-то из них заметил спинной плавник четырехметровой акулы.

«Акула находилась менее чем в трех метрах от берега. Она была около метра в ширину», — рассказала МакКензи. По словам американки, хищная рыба плавала на мелководье около десяти минут. Несмотря на ее присутствие, никто из отдыхающих на пляже не пострадал.

«Мы никогда не видели таких больших акул так близко. Это было очень интересно! Извините за вопли на видео. Это было слишком впечатляющее зрелище», — подчеркнула она.

Акула-людоед не побеспокоила морских котиков, которые отдыхали на песчаной косе неподалеку.

Эксперты некоммерческой организации по охране Атлантических больших белых акул также поделились фотографиями с места происшествия и предупредили туристов о необходимости соблюдать осторожность. «Это хороший пример и напоминание о том, как близко к берегу могут подобраться акулы», — написали они.

Ранее сообщалось, что большая белая акула, также известная как акула-людоед, откусила часть винта от лодки рыбака из австралийского города Форстер, штат Новый Южный Уэльс. В это время рыбак снимал на видео ее сородичей, которые поедали тушу кита.