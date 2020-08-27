Огромная акула-людоед подплыла к подводному охотнику и попала на видео

Любитель подводной охоты снял на видео огромную акулу-людоеда, которая подплыла к нему вплотную. Об этом пишет издание Daily Star.

Встреча с хищной рыбой произошла в 30 метрах от пляжа в австралийском городе Маккуори, штат Новый Южный Уэльс. По словам автора видео, он закричал, чтобы предупредить об опасности своего друга, который нырял неподалеку.

Поскольку акула продолжала двигаться к нему, подводный охотник приготовился защищаться. «Я нацелил свой гарпун ей в рыло, — рассказывает он. — И только тогда, в самый последний момент, она повернулась и исчезла».

Автор видео и его знакомый немедленно поплыли к суше и выбрались из воды. «Мы пришли сюда воскресным днем за рыбой на обед, но вместо этого едва сами не оказались обедом», — шутит он.

Большая белая акула — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину, но встречаются особи длиной до шести метров. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.