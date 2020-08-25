Мужчина упал с круизного корабля и три дня дрейфовал на доске для серфинга

Сотрудники береговой охраны вблизи испанского города Марбелья спасли в открытом море мужчину, который упал с круизного корабля и дрейфовал три дня. Об этом сообщает издание Daily Star.

В понедельник, 24 августа, команда яхты «Эстелар» заметила в открытом море человека в одежде, дрейфовавшего на доске для серфинга, и сообщила о нем спасателям. На помощь мужчине пришел корабль испанской береговой охраны «Сальвамар Вега».

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Когда 55-летнего мужчину, чье имя не сообщается, подняли на борт, он рассказал, что является гражданином Великобритании и к моменту, когда его подобрали, он провел три дня на плаву, после того как упал с круизного корабля. Где он взял доску для серфинга, неизвестно.

Спасатели доставили пострадавшего в порт муниципалитета Эстепона, откуда его госпитализировали, чтобы оказать медицинскую помощь в связи с переохлаждением. Когда состояние мужчины улучшится, полиция допросит его о произошедшем.

Неизвестно, был ли спасенный отдыхающим или же он резидент Испании.

Пользователи соцсетей активно обсуждают произошедшее. «Я заинтригован этой историей, потому что найти доску для серфинга, когда ты потерялся в открытом море, даже более странно, чем упасть вместе с ней с корабля», — написал один из них. «Они что, бросили ему доску для серфинга, вместо того чтобы спасти?» — недоумевает другой.

Ранее сообщалось, что житель штата Западная Австралия и его возлюбленная несколько часов плыли через кишащий акулами океан, после того как удар волны перевернул рыбацкую лодку и погубил родителей мужчины. Они пояснили, что лодка была экипирована спасательным оборудованием, но когда она неожиданно перевернулась, находившиеся на борту не смогли добраться до него.