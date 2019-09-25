Мужчина попытался преодолеть сотни километров на бревне

Пожарные извлекли из реки Миссисипи мужчину, который пытался добраться в американский штат Кентукки на бревне. Об этом сообщает сайт телеканала KWQC TV-6.

Человек зашел в воду в городе Давенпорте, штат Айова, и дрейфовал на бревне в направлении баржи. Его заметили сотрудники местной пожарной службы около 01:30 по местному времени 23 сентября.

Спасатели извлекли неизвестного из воды и на лодке доставили на берег. Гражданин пояснил, что таким образом пытался добраться до штата Кентукки, расположенного в нескольких сотнях километров от его родного города.

Представители властей настоятельно порекомендовали путешественнику выбрать другой вид транспорта, если он хочет попасть в Кентукки.

Ранее сообщалось, что американец Стивен Коффи проснулся на «необитаемом» острове Доам под мостом Равенеля недалеко от Чарлстона, штат Южная Каролина, после пьянки в баре. Чтобы эвакуировать его с острова, спасателям пришлось спускаться с моста по веревке.

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