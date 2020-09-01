Акула-людоед покусала лодку рыбака и попала на видео

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Большая белая акула, также известная как акула-людоед, откусила часть винта от лодки рыбака из австралийского города Форстер, штат Новый Южный Уэльс. На видео с хищной рыбой обратило внимание издание Daily Mail.

Днем в воскресенье, 30 августа, Дин Батлер (Dean Butler) рыбачил с лодки. Он заметил плавающую на поверхности воды тушу кита и остановился, чтобы снять на видео, как десятки акул поедают ее.

«Я увидел очень большую белую акулу и крупную тигровую акулу. Думаю, они весили по 400 килограммов», — сказал Батлер. Трехметровые акулы начали кружить вокруг лодки австралийца. Большая белая акула бросилась на корму лодки и откусила кусок винта.

«Я рад, что увидел их при свете дня, потому что в темноте можно было бы легко в них врезаться. Выйти из лодки и оказаться окруженным этими ребятами в темноте было бы страшно», — отметил рыбак.

Ранее сообщалось, что любитель подводной охоты снял на видео огромную акулу-людоеда, которая подплыла к нему вплотную. Встреча с хищной рыбой произошла в 30 метрах от пляжа в австралийском городе Маккуори, штат Новый Южный Уэльс.