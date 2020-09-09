Акула убила серфера возле защищенного от акул пляжа

В австралийском городе Голд-Кост, штат Квинсленд, на защищенном от акул пляже акула напала на серфера. От полученных травм мужчина скончался, сообщает 9News.

46-летний мужчина занимался серфингом недалеко от пляжа Гринмаунт. Акула незаметно подплыла к нему и вцепилась в ногу. Пострадавшего смогли вытащить на берег и оказать ему медицинскую помощь, однако спасти его не удалось.

Ставший свидетелем происшествия серфер Лео Кабрал снимал на видео своего сына в воде и услышал крики людей, увидевших акулу. «Сначала я решил, что это дельфин, посмотрел на сына и навел камеру левее от него. Увеличив изображение, я заметил доску и рядом с ней мужчину в воде», — рассказал очевидец.

На берегу началась паника и людей эвакуировали, а расположенные недалеко от Гринмаунта пляжи закрыли. До этого последнее нападение акулы на человека случилось в Голд-Косте в 2012 году, а последнее нападение акулы со смертельным исходом и вовсе более 60 лет назад.

Ранее сообщалось, что в США усатая акула-нянька укусила мужчину за руку и попала на видео. Американец не смог самостоятельно избавиться от рыбы, намертво вцепившейся в его руку, и вышел из воды на берег.