Российские рыбаки случайно выловили акулу

Рыбаки из Магадана поймали сельдевую акулу в простую сеть на побережье Охотского моря. Об этом сообщает ИА «Весьма».
По их словам, рыба весит около 150 килограммов. Вытаскивать хищницу на берег помогали подростки, которые оказались поблизости.
Сельдевая акула считается потенциально опасной для человека из-за своих размеров. Она часто попадает в сети вместе с косяками лососей или сельди. Также она считается ценным трофеем в среде спортивного рыболовства.
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