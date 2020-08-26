Огромная акула-молот вырвала улов из рук рыбака и попала на видео

В прибрежных водах Коста-Рики голодная акула-молот вырвала улов из рук рыбака. Видео, снятое очевидцем, опубликовано на сайте LADbible.

Хозе Андрес Дельгадо Кампос (Jose Andres Delgado Campos) вышел с приятелями в море, чтобы заняться трофейной рыбалкой. Он подцепил на крючок крупного тарпона и уже хотел отпустить его, как вдруг на рыбу напала огромная акула-молот. Хищник принялся кружить возле рыбацкой лодки, пугая рыбаков своим размером.

Кампос и его друзья не захотели отдавать улов акуле. Один из рыбаков даже опустил руки в воду, чтобы спасти рыбу. Несмотря на их усилия, акула съела тарпона. «Эта акула-молот была огромной и очень агрессивной, но мы хотели попытаться спасти тарпона», — подчеркнул Кампос.

Молотоголовые акулы относятся к отряду кархаринообразных акул. Максимальная длина достигает шести метров. Некоторые виды представляют опасность для человека.

Ранее сообщалось, что в прибрежных водах американского острова Сингер, штат Флорида, разъяренная акула-молот убила гуаса, также известного как тигровый малоглазый групер, на глазах у фотографа-натуралиста Майкла Патрика О'Нилла. Он рассказал, что акула-молот неоднократно кидалась на гуаса и в конечном счете убила его.