Голодная акула съела своего сородича и попала на видео

Серфер из американского штата Флорида стал свидетелем того, как голодная тигровая акула ела мертвую акулу-молота. Об этом сообщает местный новостной портал Treasure Coast Newspapers.

Инцидент произошел 14 июля недалеко от общественного пляжа в округе Палм-Бич. Профессиональный фотограф Джек Бейтс (Jack Bates) занимался серфингом и снял на камеру GoPro, как крупная акула ела останки своего сородича.

Материалы по теме «Обреченность висела в воздухе» Они оказались в море среди акул и умирали один за другим. Выживших спасли советские моряки Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить

«Это было неописуемо, — отметил Бейтс в разговоре с журналистами. — Я рад, что прихватил с собой камеру».

Тигровые акулы считаются крайне опасными для человека. Они вырастают в среднем до 4,25 метра в длину и весят до 635 килограммов. В Книгу рекордов Гиннесса занесена особь длиной 5,5 метра, которая весила полторы тонны.

Молотоголовые акулы относятся к отряду кархаринообразных акул. Максимальная длина достигает шести метров. Некоторые виды представляют опасность для человека.

Ранее сообщалось, что в прибрежных водах американского острова Сингер, штат Флорида, разъяренная акула-молот убила гуаса, также известного как тигровый малоглазый групер. Свидетелем произошедшего стал фотограф-натуралист Майкл Патрик О'Нилл (Michael Patrick O’Neill).