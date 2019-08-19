Акула вырвала улов у мужчины из рук и попала на видео

Рыболовный гид Роб Горта (Rob Gorta) из США заснял на видео, как акула-молот вырывает у него из рук большого тарпона. Об этом сообщает The Daily Mail.

На кадрах видно, как акула-молот вынырнула и резко вырвала улов. Рыбак сообщил изданию, что акула утащила рыбу весом 180 фунтов (81,6 килограмма).

Тарпонная рыбалка — популярный вид спорта, во время которого используется живая рыба в качестве приманки. Тарпона ловят ради спортивного интереса и отпускают, если длина животного составляет более 1,1 метра.

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