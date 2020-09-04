Усатая акула-нянька намертво вцепилась в руку купальщика и попала на видео

Усатая акула-нянька укусила за руку мужчину во время купания у побережья Дженсен-Бич, штат Флорида, США. На видео с акулой обратило внимание издание Daily Mail.

Американец купался на пляже и, по всей видимости, случайно потревожил небольшую усатую акулу-няньку, после чего хищная рыба намертво вцепилась в его руку. Мужчина не смог избавиться от акулы самостоятельно и вышел на пляж.

На сделанной очевидцами записи видно, как купающийся спокойно стоит на песке, а акула лежит у него на руке. Он смеется и шутит, пока общается с прибывшими ему на помощь спасателями. Вокруг собралась толпа зевак.

Пока спасатели оценивают ситуацию и думают, как лучше снять акулу, пострадавший начал играть с ее спинным плавником. Попытки снять хищницу с руки американца не увенчались успехом: каждый раз акула только сильнее сжимала зубы. В конце концов, мужчину госпитализировали. Врачи сумели удалить акулу с его руки, сейчас пациент чувствует себя хорошо. О судьбе акулы не сообщается.

Усатые акулы-няньки, как правило, безвредны для людей, но могут укусить, если потревожить их в воде. Они медленно плавают по дну на теплом мелководье. Сильные челюсти этих хищных рыб заполнены тысячами острых зубов. Акулы используют их, чтобы раскалывать раковины моллюсков и поедать их.

Ранее сообщалось, что усатая акула-нянька подплыла вплотную к купавшейся девушке и попала на видео. Обеспокоенные гости праздника уговорили именинницу не поддаваться панике, и вскоре акула отплыла на безопасное расстояние от яхты.