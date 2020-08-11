Акула вплотную подплыла к ничего не подозревающей имениннице и попала на видео

Усатая акула-нянька подплыла вплотную к ничего не подозревающей девушке и попала на видео. Об этом сообщает New York Post.

В пятницу, 7 августа, жительница американского города Майами, штат Флорида, Исо Мачадо (Iso Machado) отмечала день рождения на яхте своего друга у берегов Багамских островов. Девушка решила спуститься в море по надувной горке и попросила знакомого, Кевана Сарота (Kevan Sarota), снять ее на видео.

На кадрах видно, как именинница радостно съезжает с яхты в воду. Неожиданно к девушке подплывает огромная усатая акула. Рыба начинает кружить около Мачадо, но та сохраняет хладнокровие. Обеспокоенные гости праздника уговаривают именинницу не поддаваться панике, и вскоре акула отплывает на безопасное расстояние от яхты.

Сарота признался, что его подруга была счастлива увидеть хищника вблизи. Она расценила произошедшее как необычный сюрприз ко дню рождения. Мужчина поделился видео на своей странице в Instagram и собрал большое количество лайков и восхищенных комментариев.

Усатые акулы-няньки водятся в Атлантическом океане и на востоке Тихого океана. Как правило, они вырастают до 2,5-3 метров в длину. Эти рыбы стараются избегать встреч с человеком и очень редко нападают на людей, если их не провоцировать.

Ранее сообщалось, что акула незаметно подплыла к 11-летнему мальчику, стоявшему на мелководье, и укусила его за ногу. Пострадавший получил травмы, не опасные для жизни.