Акула-людоед увязалась за лодкой с детьми

У берегов американского штата Массачусетc туристы столкнулись с акулой-людоедом. Об этом сообщает Fox News.

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Двухметровая хищная рыба увязалась за прогулочной лодкой, на которой находились дети. Она кружила возле нее около 15 минут, время от времени поднимала голову над водой и толкала борт рылом. Люди не были напуганы и с интересом ее фотографировали.

Позднее сотрудники местной природоохранной организации The Atlantic White Shark Conservancy установили, что это была большая белая акула, также известная как акула-людоед. Эти рыбы вырастают до пяти метров в длину и могут весить до двух тонн. Они обитают в прибрежных зонах и считаются наиболее опасным для человека видом акул.

Ранее сообщалось, что любопытная акула подплыла вплотную к серферам и заставила их в панике вернуться на берег. «Большие белые акулы — самый любознательный вид морских хищников, однако людям стоит избегать близких контактов с этими рыбами, так как они бывают агрессивными», — рассказала Сара Уэрис (Sarah Waries), сотрудник ассоциации исследователей акул Кейптауна.