Акула незаметно подплыла к мальчику на мелководье и напала на него

Акула укусила за ногу ребенка на пляже города Нью-Смирна-Бич в американском округе Волуша, штат Флорида. Об этом сообщает издание Click Orlando.

В четверг, 23 июля, 11-летний мальчик из города Лейк-Уэльс, штат Флорида, стоял по пояс в океане, когда акула напала на него. По словам спасателей, хищная рыба незаметно подплыла к ребенку. Несмотря на то что мальчик купался на мелководье и вокруг были люди, акулу никто не заметил в воде.

Пострадавший получил травмы, не опасные для жизни.

Это уже третий укус акулы в округе Волуша в текущем году. Нью-Смирна-Бич неофициально считается мировой столицей укусов акул. С 1882 года там зафиксировано 312 неспровоцированных человеком укусов.

Ранее сообщалось, что полицейский из американского города Коко-Бич, штат Флорида, спас плавающего на бодиборде мальчика от нападения акулы. Вид хищной рыбы неизвестен.