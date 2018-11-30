Отец голыми руками оторвал от сына усатую акулу-няньку

На Багамских островах усатая акула-нянька напала на ребенка. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Восьмилетний Эшер Джонс из американского штата Юта и другие туристы купались в бассейне с шестью усатыми акулами-няньками, которые считаются безопасными для людей. Неожиданно одна из рыб вцепилась в лопатку мальчика. «Было страшно, — вспоминает он. — Сначала я решил, что это папа притворяется, но потом думаю: "Нет, папа не стал бы делать так больно"».

На помощь кричащему ребенку пришел его отец, который тоже был в бассейне. «Джереми, мой муж, не только услышал крик Эшера, но и увидел напавшую на него рыбу, — рассказывает мать мальчика. — Он быстро отреагировал и схватил ее».

Мужчина оторвал акулу от спины мальчика, подхватил его на руки и понес к выходу. Тем временем в бассейне началась паника. И дети, и взрослые наперегонки бросились к лесенке и стали вылезать из воды. Они преградили путь пострадавшему ребенку и мешали вытащить его из бассейна.

Среди туристов нашлись медики, которые промыли рану на спине Эшера и заключили, что швы не потребуются. По словам матери, мальчику повезло, что отец вмешался так быстро, и акула не успела вгрызться глубже.

Усатые акулы-няньки водятся в Атлантическом океане и на востоке Тихого океана. Как правило, они вырастают до 2,5-3 метров в длину. Эти рыбы стараются избегать встреч с человеком и очень редко совершают нападения, если их не провоцировать.

В июле сообщалось, что усатая акула-нянька покусала начинающую модель, которая решила поплавать с хищными рыбами. Инцидент также произошел на Багамах.

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