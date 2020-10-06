Поймана гигантская акула-людоед весом в полторы тонны

Исследователи поймали большую белую акулу весом в полторы тонны вблизи канадской провинции Новая Шотландия. Об этом сообщает издание The Mirror.

В пятницу, 2 октября, исследователи из некоммерческой организации OCEARCH поймали большую белую акулу длиной около пяти метров. Предположительно, возраст хищницы — более 50 лет.

Председатель организации Крис Фишер (Chris Fischer), который руководил экспедицией, сообщил, что это самое крупное морское существо, которое находила организация. Большая белая акула, также известная как акула-людоед, поможет в исследовании обитателей морских глубин. «Это очень старое создание, настоящая Королева океана и матриарх», — подчеркнул Фишер.

«У нее есть шрамы и зажившие раны, которые рассказывают о глубокой и богатой истории ее долгой жизни. Когда стоишь рядом с ней, чувствуешь себя очень маленьким и незначительным», — рассказал он.

Исследователи опубликовали в Facebook пост, в котором отметили, что назвали акулу Нукуми (Nukumi) в честь легендарного персонажа — мудрой бабушки у американских индейцев Микмаки. Сотрудники организации собрали данные Нукуми для 21 исследовательского проекта, включая данные ультразвукового исследования, образцы крови, мышц, кожи, бактерий с ее зубов и фекалий, чтобы изучить рацион акулы.

Нукуми установили датчики, один из которых будет записывать, как глубоко она опускается, а другой — отслеживать ее перемещения в течение следующих пяти лет.

Большая белая акула — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину, но и встречаются особи длиной до 6 метров. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

Ранее сообщалось, что любитель рыб столкнулся с гигантской рыбой у берегов Шотландии. Он увидел двух исполинских акул, длина которых составила по пять с половиной метров.