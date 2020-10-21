Похожее на лох-несское чудовище существо в китайском озере попало на видео

Сотрудник национального китайского парка у горы Чанбайшань в провинции Цзилинь Сяо Ю запечатлел на видео «загадочного зверя», обитающего в озере, которое называют «Небесным». Мужчина принял существо за лох-несское чудовище. Кадры публикует Daily Mail в среду, 21 октября.

На записи, сделанной утром 20 октября со смотровой площадки, заметно, как черный круглый объект плавает по поверхности воды. По словам Сяо Ю, существо достигает в длину 2,1 метра.

Отмечается, что в «Небесном озере» и прежде замечали странного зверя, которого называли «китайским лох-несским чудовищем». Первые упоминания о нем были еще в 1962-м. Тогда десятки людей подтверждали, что видели в воде что-то необычное.

«У меня были подобные случаи и раньше, но тогда это были рыбацкие лодки. Однако на этот раз я не могу сказать, что это было. Это определенно не была лодка», — заключил сотрудник парка.

Он также заметил, что территория парка полностью закрыта для посещений, вход сюда строго запрещен.