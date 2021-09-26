Ученые объяснили наличие длинных хвостов у динозавров

Ученые выяснили, что длинный хвост помогал динозаврам при экономить энергию при движении

Команда ученых в США пришла к выводу, что наличие длинного хвоста помогало динозаврам двигаться, сообщает Science Advances. Они пояснили, хвост экономил животным до 18 процентов энергии при передвижении.

Исследователи смоделировали движение тела динозавра целофиза (Coelophysis bauri) и выяснили, что хвост при движении экономил энергию, компенсируя вращательный момент тела древнего ящера. В своей работе ученые использовали модель передвижения птицы хохлатый тинаму (Eudromia elegans).

Они создали компьютерную модель, в которой использовали медленное (0,39 метра в секунду) и быстрое (2,62 метра в секунду) перемещение без использования каких-либо экспериментальных данных. Выяснилось, что максимальная скорость ящера достигала 6,65 метра в секунду.

Подробный анализ кинематики модели показал, что движения хвоста оказались тесно связаны с движением задних конечностей, компенсируя возникающий угловой момент. Исследователи отметили, что хвост выполнял у динозавров важные динамические функции, по аналогии человеческих рук при ходьбе.

Ранее ученые Университетов Барселоны и Сарагосы в Испании выяснили, что масштабные вулканические извержения не оказали влияния на массовое исчезновение животных, включая динозавров, в конце мелового периода. Они связали массовое вымирание в меловом периоде с падением астероида на Землю.