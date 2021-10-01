Российские ученые начали разработку ткани для арктической одежды

Ученые в Якутии разрабатывают технологию создания «умной» одежды, которая обеспечит защиту от предельно низких температур при работе в Арктике. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) имени М. К. Аммосова, передает ТАСС.

«Речь об электронном текстиле, созданном на основе оксида графена. Такая ткань отлично подходит для суровых климатических условий», — говорится в сообщении. В пресс-службе также отметили, что подобная ткань устойчива перед механическими воздействиями, дешевая и безопасная.

По словам научного сотрудника учебно-научно технологической лаборатории «Графеновые технологии» СВФУ Захара Евсеева, такая ткань сможет мониторить жизненные показатели человека, следить за работой его органов и самонагреваться. Он также отметил большие перспективы применения этой технологии в производстве, однако на данный момент над ней еще нужно работать.

«Образец ткани погружают в суспензию оксида графена при комнатной температуре, затем графен восстанавливают в водном растворе и добавляют контакты из серебряной пасты», — рассказал о производстве ткани Евсеев.

Ранее климатологи Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера оценили таяние льдов в Арктике за лето 2021 года. По их словам, оно оказалось меньше, чем типичное сокращение площади за последнее десятилетие.