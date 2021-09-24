Следить за выбросами газов в Арктике начнут по-новому

Под Лабытнанги построят первый в Арктике карбоновый полигон для мониторинга выброса газов

Под Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе появится первый в Арктике карбоновый полигон, на котором начнут следить за выбросами газов, влияющих на климат. Об этом сообщает «Ямал медиа».

В этом же месте оборудуют центр испытания и развития природоориентированных решений для сокращения углеродного следа. В зоне наблюдений окажутся лесотундра, северная тайга и заболоченное низовье реки Обь.

Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Еще одну подобную площадку ранее открыли на озере Кучак в Тюменской области.

Ранее сообщалось, что в Салехарде 170 ученых из девяти стран мира и 20 регионов России примут участие в международном мероприятии «Современные исследования трансформации криосферы и вопросы геотехнической безопасности сооружений в Арктике». Мероприятие пройдет с 8 по 12 ноября.