Российские ученые получили вещество для улучшения зрения из растительного сырья

В Якутии нашли способ получения вещества для улучшения зрения из растительного криосырья

Ученые из Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) нашли способ получения лютеиновой пасты для улучшения зрения из надземной части растительного криосырья Якутии. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Данный метод предполагает использование естественного холода, такой подход экономически выгоден, подчеркивают ученые.

По их словам, лютеин помогает улучшить остроту зрения и способность различать детали. При недостатке лютеина ухудшается четкость видимой картинки, дегенерирует сетчатка, мутнеет хрусталик — вплоть до наступления частичной слепоты.

Профессор Института естественных наук СВФУ Надежда Чирикова пояснила, что в Якутии произрастают растения с повышенным содержанием лютеина. Способ, разработанный якутскими учеными, относится к биотехнологии растений и может быть применен для профилактики заболеваний глаз человека, особенно это актуально для жителей Севера, где есть недостаток многих витаминов.

Ранее в Якутии специалисты в области химических технологий и материаловедения при поддержке Арктического инновационного центра СВФУ имени Аммосова создали уникальный морозостойкий материал, способный выдерживать температуры от минус 70 до плюс 200 градусов.