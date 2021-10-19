Российские ученые создали уникальный морозостойкий материал

В Якутии создали материал, выдерживающий температуры от минус 70 до плюс 200 градусов

В Якутии специалисты в области химических технологий и материаловедения при поддержке Арктического инновационного центра СВФУ имени Аммосова создали уникальный морозостойкий материал, способный выдерживать температуры от минус 70 до плюс 200 градусов. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Сооснователь проекта «Фрипласт», резидент технопарка «Якутия» Петр Лукачевский пояснил, что применяемую технологию можно использовать для создания промышленных устройств и деталей для горнодобывающей, автомобильной, строительной отраслей. Уже проведена апробация износостойкости резиновых уплотнителей и амортизационных втулок.

Лукачевский добавил, что проект получил более 10 патентов в области разработки морозостойких резин.

Ранее ученые в Якутии начали разрабатывать технологию создания «умной» одежды, которая обеспечит защиту от предельно низких температур при работе в Арктике.