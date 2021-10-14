Российские ученые нашли высокоэффективный антиоксидант в иван-чае

Иван-чай узколистный в результате ферментации способен накапливать высокоэффективный пигмент, относящийся к группе меланинов, которые защищают от воздействия солнечных лучей и радиации. К такому выводу пришли ученые из Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) в Якутии. Результаты их исследований поступили в редакцию «Ленты.ру».

Профессор Института естественных наук СВФУ Надежда Чирикова напомнила, что меланины представляют собой органические полимерные сетки, построенные из фрагментов простых фенольных соединений.

Меланин иван-чая обладает уникальной стабильностью в агрессивной среде желудочного сока, разрушающей антиоксиданты, добавила профессор. Присутствие меланина в ферментированных листьях растения защищает человека от «негативного влияния свободных радикалов», пояснила Чирикова.

В СВФУ отметили, что антиоксиданты особенно необходимы в Якутии из-за сурового климата. Они способствует профилактике ряда заболеваний, В Республике Саха активно налажено производство иван-чая. Так, компания «Сахачай», один из резидентов технопарка «Якутия», в период с 2017 по 2020 год произвела 17 тонн готовой продукции.

Ранее сообщалось, что ученые в Якутии разрабатывают технологию создания «умной» одежды, которая обеспечит защиту от предельно низких температур при работе в Арктике.