В России задействовали рекордное количество ковидных коек

В России ввели больше 290 тысяч коек для больных COVID-19. Об этом «Известиям» рассказал главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

По его словам, это рекордное значение по сравнению с предыдущим пиком заболеваемости, когда было задействовано максимум 270 тысяч коек. Медик отметил, что резерв свободного коечного фонда снизился, поскольку «сейчас госпитализировано гораздо больше, чем раньше». При этом Чуланов обратил внимание, что в ряде регионов есть примеры, когда в отдельных районах охват вакцинацией оказался настолько высок, что число госпитализаций в реанимации с тяжелыми осложнениями «снизилось в разы».

1 ноября стало известно о том, что за минувшие сутки в России выявили еще 40 402 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число заражений по стране с начала пандемии составило 8 554 192. Больше всего случаев COVID-19 выявили в Москве (7103), Санкт-Петербурге (3250) и Московской области (2866).