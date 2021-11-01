Американским путешественникам порекомендовали избегать поездок в Россию

Американский медрегулятор Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) призвал граждан США избегать поездок в Россию. Об этом сообщается на сайте организации.

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Такое решение было принято из-за «очень высокого» — максимального — уровня распространения COVID-19 в России. В ведомстве указали, что в случае необходимости посетить страну стоит «убедиться в полной вакцинации», однако предупредили о риске заражения и распространения штаммов COVID-19 даже привитыми людьми. Кроме того, регулятор указал на необходимость следовать рекомендациям или требованиям властей, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее 1 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в некоторых российских регионах России снизился темп прироста новых случаев COVID-19, но говорить об улучшении эпидемиологической ситуации пока рано. Она уточнила, что в 78 регионах страны по-прежнему фиксируется прирост заболевших, а снижение — только в двух.

За минувшие сутки в России выявили еще 40 402 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число заражений по стране с начала пандемии составило 8 554 192. Больше всего случаев COVID-19 выявили в Москве (7103), Санкт-Петербурге (3250) и Московской области (2866). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (18 случаев), Ненецком автономном округе (18 случаев) и в Магаданской области (37 случаев). За сутки скончались 1155 пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии умерли 239 693 человека.