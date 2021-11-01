В Роспотребнадзоре оценили опасность штамма коронавируса AY.4.2

Ученые не имеют данных, согласно которым новый штамм коронавируса AY.4.2 может вызвать более тяжелое течение COVID-19. Так оценил опасность мутации директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин, его цитирует ТАСС.
Акимкин добавил, что также нет данных, согласно которым вариант AY.4.2 устойчив против действия антител.
Эксперт рассказал, что доминирующим в России и во всем мире остается «дельта»-штамм.
По словам эксперта Роспотребнадзора, в России выявлено три случая инфицирования «мю»-штаммом и один случай заболевания «лямбда»-штаммом.
По данным на 1 ноября в России выявлено пять случаев нового варианта коронавируса AY.4.2. Три из них зарегистрировали в Москве и Московской области, еще два — у пациентов в Казани и селе Богатые Сабы в Республике Татарстан.
О варианте AY.4.2 рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что в настоящее время Всемирная организация здравоохранения оценила его как вариант, не требующий настороженного отношения к себе. При этом в организации отметили, что его необходимо изучать.