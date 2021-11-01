В Роспотребнадзоре оценили опасность штамма коронавируса AY.4.2

Роспотребнадзор: нет данных о более тяжелом течении COVID-19 из-за штамма AY.4.2

Ученые не имеют данных, согласно которым новый штамм коронавируса AY.4.2 может вызвать более тяжелое течение COVID-19. Так оценил опасность мутации директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин, его цитирует ТАСС.

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Акимкин добавил, что также нет данных, согласно которым вариант AY.4.2 устойчив против действия антител.

Эксперт рассказал, что доминирующим в России и во всем мире остается «дельта»-штамм.

По словам эксперта Роспотребнадзора, в России выявлено три случая инфицирования «мю»-штаммом и один случай заболевания «лямбда»-штаммом.

По данным на 1 ноября в России выявлено пять случаев нового варианта коронавируса AY.4.2. Три из них зарегистрировали в Москве и Московской области, еще два — у пациентов в Казани и селе Богатые Сабы в Республике Татарстан.

О варианте AY.4.2 рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что в настоящее время Всемирная организация здравоохранения оценила его как вариант, не требующий настороженного отношения к себе. При этом в организации отметили, что его необходимо изучать.