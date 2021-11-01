В России выявили случаи новых штаммов коронавируса

На территории России выявили один случай «лямбда» и три случая «мю»-штамма коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василия Акимкина.

Специалист подчеркнул, что в России доминирующим остается «дельта»-штамм. Штаммы «лямбда» и «мю» впервые были выявлены в Южной Америке.

Ранее всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала распространение «лямбда»-варианта коронавируса более чем в 30 странах. Это относительно молодой вариант COVID-19, впервые его выявили в Перу в декабре 2020 года. В основном он наблюдается в Северной и Южной Америке.