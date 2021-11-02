В России зафиксирован суточный рекорд смертей пациентов с COVID-19

Оперштаб: в России за сутки выявили рекордные 1178 смертей пациентов с COVID-19

В России зафиксирован новый максимум смертей пациентов с коронавирусом — за сутки погибли 1178 человек. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.

1 178 смертей пациентов с COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее было выявлено 1155 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Предыдущий суточный рекорд был зарегистрирован в стране 29 октября — тогда скончались 1163 пациента.

В стране за последние 24 часа выявили 39 008 новых случаев коронавируса. В Москве за сутки зафиксировали 98 летальных исходов. В Санкт-Петербурге умерли 83 человек с коронавирусом, в Подмосковье — 49.

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