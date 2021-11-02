В России выявили 39 008 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили еще 39 008 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заражений по стране с начала пандемии составило 8 593 200. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией во вторник, 2 ноября.

Днем ранее в стране зафиксировали 40 402 новых заражения.

Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Москве (5736), Санкт-Петербурге (3066) и в Московской области (2893). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (16 случаев), Чукотском автономном округе (17 случаев) и в Магаданской области (24 случая).

За сутки скончались 1 178 пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии умерли 240 871 человек.