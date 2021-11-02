Песков рассказал о праздновании 4 ноября в период ограничений

День народного единства 4 ноября в России широко отпраздновать не получится из-за периода ограничений. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Однако, по словам пресс-секретаря президента России, незамеченным этот праздник не пройдет.

Ранее Песков внес ясность в вопрос продления нерабочих дней в стране после 7 ноября. Он отметил, что не стоит верить слухам, нужно ориентироваться на официальную информацию. Также представитель Кремля добавил, что власти российских регионов самостоятельно принимают решения по мерам против COVID-19 в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Президент России Владимир Путин объявил дни в период с 30 октября по 7 ноября включительно выходными. Он также поручил главам регионов, где фиксируется высокая заболеваемость коронавирусом, оценить обстановку и ввести нерабочие дни на неделю раньше — с 23 октября.