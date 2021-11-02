Песков высказался о подделке сертификатов вакцинации от COVID-19

Песков: подделка сертификатов вакцинации против коронавируса неприемлема, с этим борются

Подделка сертификатов вакцинации против коронавирусной инфекции неприемлема, с этим ведется непримиримая борьба. Так высказался о фальсификации документов о вакцинации официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

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«Мы относимся к этому очень ответственно, считаем это неприемлемым. И, конечно, с этим борются наши правоохранительные органы», — заявил Песков.

По словам пресс-секретаря президента, и в России, и в странах Евросоюза власти ведут активную борьбу с нарушителями.

Ранее о поддельных сертификатах о вакцинации о QR-кодах высказалась вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, те, кто фальсифицирует документы, помимо нарушения закона несут ответственность за продолжение эпидемии в России.

Подделку сертификатов замглавы Минздрава Сергей Глаголев назвал самообманом. По его словам, фальсификация грозит уголовной ответственностью. В случае, если такие действия повлекут за собой смерть человека, статью переквалифицируют на «более тяжелую», добавил он.